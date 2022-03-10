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إحالة دعوى تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان للخبراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للجنة الخبراء.

وأقام "أمين" دعواه على سند من نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا و انتهاك لحرمة الحياة الخاصة له.

وأضاف أن نشر "زيدان" لتلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية للقضاء له بتعويض 10 ملايين جنيه.

وصرّح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تُحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها و تصدي القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمي المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السبّ والقذف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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