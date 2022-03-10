في 24 ساعة.. ضبط 13 طن أغذية احتكرها التجار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة تموينية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار، والغش التجاري ومحاولات الاحتكار.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 13٫650 طن سلع غذائية "أرز، عدس، فول، دقيق" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة وذلك لقيامه بتخزين وحجب واحتكار السلع الغذائية والاتجار بها في السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد احتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (8٫250 طن أرز – 6 طن سكر –ماكينة تعبئة وتغليف – 500 كيلو جرام أكياس فارغة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) ، بحوزة (المسؤول عن مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وذلك لقيامه بتخزين وحجب واحتكار السلع الغذائية والاتجار بها في السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد احتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (7٫150 طن دقيق بلدي مدعم مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة (المسؤول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% المنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة وبيعها للمخابز غير المرخصة بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد احتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة على حداها وباشرت النيابة التحقيق.