"حفر لها قبر بالبيت".. كواليس ذبح شاب لوالدته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قتل شاب والدته ودفنها 3 أيام داخل منزلها في منطقة السلام، بعد أن رفضت إعطائه المال لجلب المواد المخدرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية "بكار.م" وأحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجدد قاضي المعارضات حبسه اليوم الخميس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشف رجال مبحاث قسم السلام تفاصيل الواقعة بعد أن أبلغ المتهم باختفائها في ظروق غامضة، ودارت الشكوك حوله بسبب تعاطيه للمخدرات.

بضيّق الخناق على الشاب اعتراف بارتكاب الجريمة وأخبر الأمن أنه دفن جثة والدته أسفل حائط بالشقة المقيمان فيها، لإخفاء فعلته.

وعن حياة المتهم أكد أحد جيرانه في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه كان عاطلًا، ويتناول المواد المخدرة بشكل مستمر، وكان دائم الخلاف مع والدته لطلبه الدائم أمولًا منها.

واختلف عدد من الجيران في سبب ارتكاب الواقعة بعضهم أشاروا إلى أنه كان راغبًا في المال لشراء المواد المخدرة بينما آخرين أكدوا أنه على علاقة فتاة يريد الزواج منها وبحاجة إلى المال.

وأنهت تحريات المباحث الجدل حول سبب الجريمة باعترف القاتل العشريني أنه قتل والدته بسبب خلاف ناتج عن تعاطيه للمواد المخدرة، حيث سدد عدة طعنات لها أسفرت عن وفاتها في الحال، وبعدما تأكده من وفاته دفن جثتها أسفل حائط داخل المنزل.

وبمعاينة النيابة لمكان الحادث قررت استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى، بينما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ومن ثم التصريح بدفنها.