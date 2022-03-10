بـ " 3 كيلو هيدرو".. القبض على تاجر مخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو بحوزة أحد الأشخاص بالشرقية بقصد الاتجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالي– هاتف محمول)، حال تواجده بدائرة المركز.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.