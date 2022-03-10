بينها 13 قضية حجب سلع.. الداخلية تشن حملات تموينية لضبط الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، والاستيلاء على السلع المدعومة.. ومن بينهم 13 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 218٫895 طن – 35000 عبوة ، 111 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبلغ إجمالي المضبوطات 262٫372 طن - 18067عبوة - 177000 قطعة – 310 أسطوانات، 2 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 1٫857طن – 380 عبوة.. بإجمالي مضبوطات 483٫124 طن – 53179 عبوة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.