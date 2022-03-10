تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 22 متهما بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لـ5 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث فض اعتصام النهضة، لجلسة 5 أبريل المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.