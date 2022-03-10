أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة على القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد: توجد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط في حرية الرياح على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والتي تنشط أحيانا على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود اضطراب في حركة الأمواج بالبحرين الأحمر والمتوسط ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على القاهرة وعدد من المحافظات:

- القاهرة: (العظمى 17 – الصغرى 08)

- الإسكندرية: (العظمى 16 – الصغرى 10)

- الزقازيق: (العظمى 17 – الصغرى 08)

- كاترين: (العظمى 08 – الصغرى 03)

- سوهاج: (العظمى 18 – الصغرى 09)

- أسوان: (العظمى 21 – الصغرى 12)

حلايب: (العظمى 24 – الصغرى 14)