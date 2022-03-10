شيخ الأزهر لسفير أوزباكستان: نعتز بعلاقاتنا العلمية والدعوية الممتدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، بمقر المشيخة، منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزباكستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، خلال اللقاء، إن الأزهر يعتز بعلاقاته العلمية والدعوية الممتدة مع دولة أوزباكستان، وذلك لما لمسه في هذا البلد الإسلامي من تقدير لقيمة العلم والعلماء، واهتمام كبير بحفظ التراث الإسلامي.

وأكد الدكتور أحمد الطيب حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية في دولة أوزباكستان لتحقيق الاستفادة المتبادلة.

من جانبه، عبر السفير منصور بيك كيليتشيف عن تقدير دولة أوزباكستان الكبير لفضيلة الإمام الأكبر، ودوره البارز في نشر قيم السلام والتسامح والحوار حول العالم.

وشدد على سعادته بما تحقق من تقدم على مستوى العلاقات العلمية المتبادلة مع الأزهر الشريف، وحرص بلاده الدائم على الاستفادة من خبرات الأزهر العلمية والدعوية.