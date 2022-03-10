من شركة الملابس للتخشيبة.. ضبط هارب من 29 سنة حبس في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط مدير شركة ملابس هارب من تنفيذ أحكام قضائية في محافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مدير إحدى شركات تجارة الملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، مطلوب ضبطه لتنفيذ 12 حكم حبس في قضايا "شيك، تبديد" بلغت مدة الحبس 29 سنة والكفالات 86 ألف جنيه، بالاختباء بشقة أحد أقاربه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.