ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك" في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاك ومساومة مالكيها بالشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وفي وقت لاحق ورد للمبلغ اتصال هاتفي من هاتف محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة له.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (الهاتف المحمول) المستخدم في المساومة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الكونتاك" والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما ("سيء النية" له معلومات جنائية) وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط المنطقة سكنه، كما اعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك" بقصد مساومة مالكيها بدعوى إعادتها لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون إعادة السيارات المستولى عليها وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم ("سيئ النية 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وأمكن ضبطهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.