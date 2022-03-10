ضبط هارب من 29 سنة سجن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص هارب من أحكام بالحبس 29 سنة في 12 حكم قضائي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام (مدير إحدى شركات تجارة الملابس -مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس في قضايا "شيك، تبديد" بلغت مدة الحبس 29 سنة والكفالات 86 ألف جنيه.

بالاختباء بشقة أحد أقاربه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، خشية ضبطه، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة أحكام الجنايات والعمل على رفع معدلات تنفيذ الأحكام.