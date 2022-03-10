بعد 3 جرائم.. ضبط المتهم بسرقة محتويات السيارات بمنطقة عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة، في ضبط مسجل خطر يسرق محتويات السيارات منطقة عابدين.

تبلغ لقسم شرطة عابدين من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه مقيم بالفيوم وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية وبحوزته حقيبة بداخلها حامل كاميرا متحرك - جهاز "لاب توب"، هاتف محمول، مبلغ مالى وجميعهم مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة".

واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة" وأقر بارتكابه واقعتين سرقة بذات الإسلوب.

تم بإرشاده ضبط جهاز "لاب توب" وهاتف محمول ، ومبلغ مالى من متحصلات تلك الوقائع وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.