كشف لغز سرقة 6 مليون جنيه من مسكن مواطن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عاملة بمنزل أحد المواطنين؛ لقيامها بسرقة مبلغ 6 مليون جنيه من داخل مسكنه بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي 6 مليون جنيه) من داخل الشقة سكنه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملة لدى المجني عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) وتبين ظهور علامات الثراء عليها بالمنطقة محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها بمسكن المبلغ وأقرت بأنه نظراً لعلمها بوجود مبالغ مالية كبيرة بمسكن المبلغ، اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بسرقة المبلغ المالي على فترات حتى لا يتم اكتشاف أمرها، وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجني عليه اتهمها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.