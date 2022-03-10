ضبط شخصين سرقا مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين؛ لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (مبلغ مالي -كمية من المشغولات الذهبية) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نقاش، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال النقاشة في شقة المجني عليها، وأضاف بقيامه ببيع المسروقات (لعميله سيء النية، له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.