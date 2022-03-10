جلدته حتى الموت.. نهاية مأساوية لعاطل بالشرقية بيد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص وشقيقته -مقيمان بدائرة القسم بوفاة شقيقهما المقيم بدائرة القسم بالشقة سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة واشتباههما في الوفاة جنائياً واتهما (زوجة المتوفي- ونجل كريمة خال المتوفي "له معلومات جنائية").

بمناقشة زوجة المتوفي اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها أسفرت عن مشاجرة قام على إثرها المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية "أرشدت عنها"، فأحدث إصابته المُشار إليها ووفاته، فاتفقت والثاني على الاتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثراً بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله ولدى حضور الـمُبلغان ومشاهدتهما الإصابات بجسم المتوفي اشتبها في الوفاة فلاذ المتهم الثاني بالهرب.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى مكان اختباء المتهم الهارب وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول -فيزا كارت "خاصين بالمجني عليه" وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى وأضاف باستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.