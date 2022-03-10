4 جنيهات للطماطم.. الزراعة تعلن أسعار الفواكه والخضروات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
نشر مركز المعلومات والصوتيات بوزارة الزراعة، قائمة أسعار الخضروات والفاكهة من سوق العبور، اليوم الخميس.
وبحسب بيان صادر عن المركز التابع لوزارة الزراعة، جاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الخضروات بسوق العبور
الطماطم من 2.25 لـ 4 جنيه.
البطاطس من 2 لـ 4 جنيهات.
البصل من 1.5 لـ 2.75 جنيه.
الكوسة من 3 لـ 5 جنيهات.
الجزر من 1.5 لـ 3.5 جنيه.
خيار الصوب من 5 لـ 7.5 جنيهات.
الفاصوليا من 15 لـ 27 جنيها.
القلقاس من 3 لـ 6 جنيهات.
البسلة من 4 لـ 7 جنيهات.
السبانخ من 4 لـ 6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض من 7 لـ 17 جنيها.
الباذنجان الرومي من 5 لـ 8 جنيهات.
أسعار الفواكه بسوق العبور
البرتقال أبوسرة من 2.5 لـ .56 جنيهات.
البرتقال السكري من 2.25 لـ 4 جنيه.
يوسفي من 2.5 لـ 6 جنيهات.
ليمون بلدي من 6 لـ 12 جنيها.
جريب فروت من 4 لـ 7 جنيهات.
فراولة من 7 لـ 9 جنيهات.
جوافة من 4 لـ 8 جنيهات.
موز بلدي من 5 لـ 8 جنيهات.
تفاح سوري من 12 لـ 18 جنيها.
كانتلوب من 4 لـ 8 جنيهات.
مانجو سوداني من 25 لـ 35 جنيها.
خوخ بلدي عريشي من 10 لـ 20 جنيها.