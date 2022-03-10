4 جنيهات للطماطم.. الزراعة تعلن أسعار الفواكه والخضروات اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات والصوتيات بوزارة الزراعة، قائمة أسعار الخضروات والفاكهة من سوق العبور، اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن المركز التابع لوزارة الزراعة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات بسوق العبور

الطماطم من 2.25 لـ 4 جنيه.

البطاطس من 2 لـ 4 جنيهات.

البصل من 1.5 لـ 2.75 جنيه.

الكوسة من 3 لـ 5 جنيهات.

الجزر من 1.5 لـ 3.5 جنيه.

خيار الصوب من 5 لـ 7.5 جنيهات.

الفاصوليا من 15 لـ 27 جنيها.

القلقاس من 3 لـ 6 جنيهات.

البسلة من 4 لـ 7 جنيهات.

السبانخ من 4 لـ 6 جنيهات.

الباذنجان الأبيض من 7 لـ 17 جنيها.

الباذنجان الرومي من 5 لـ 8 جنيهات.

أسعار الفواكه بسوق العبور

البرتقال أبوسرة من 2.5 لـ .56 جنيهات.

البرتقال السكري من 2.25 لـ 4 جنيه.

يوسفي من 2.5 لـ 6 جنيهات.

ليمون بلدي من 6 لـ 12 جنيها.

جريب فروت من 4 لـ 7 جنيهات.

فراولة من 7 لـ 9 جنيهات.

جوافة من 4 لـ 8 جنيهات.

موز بلدي من 5 لـ 8 جنيهات.

تفاح سوري من 12 لـ 18 جنيها.

كانتلوب من 4 لـ 8 جنيهات.

مانجو سوداني من 25 لـ 35 جنيها.

خوخ بلدي عريشي من 10 لـ 20 جنيها.