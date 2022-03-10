5 ميجاوات لكل محطة.. الحكومة توافق على إنشاء محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة.

ويهدف القرار لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر القادم انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وفقاً لقواعد تخصيص الأراضي الصادرة من مجلس الوزراء لمشروعات الطاقة المتجددة.

يأيي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة.

كما استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.