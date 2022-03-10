اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار بورسعيد لمتابعة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، جولة بمطار بورسعيد الدولي تفقدت خلالها مبنى الركاب وصالتي السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالمبنى.

وتم الإطلاع، خلال الجولة، على كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وكذلك إجراءات تعقيم الحقائب على السيور والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.

كما زارت اللجنة كل من برج المراقبة الجوية والجمارك ومكتب الحجر الصحي، والحماية المدنية وموقع سيارات الإسعاف وغرفة العزل، وهنجر شركة الخدمات البترولية والمبنى الإداري الخاص بها ومبنى الأرصاد الجوية وصالة كبار الزوار بالمطار.

كما تابع الطيار منتصر مناع حركة التشغيل بالمطار، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البترولية.

جاءت الجولة في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها اللجنة، وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية بصورة دائمة.