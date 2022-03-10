"وليد" يطلب تطليق زوجته: "بتخاف من أوضة النوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "وليد. م" 33 سنة، مدرس إنجليزي، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته " نجوى. ع" 20سنة، للمطالبة بتطليقها، مبررًا طلبه "من يوم جوازنا وهي بتنام بغرفة الأطفال".

يقول الزوج: رشحتها إحدى الأقارب وبعد التعرف عليها تقدمت لخطبتها، وافقت وبعد سنتين انتقلنا لعش الزوجية سويا، خلال هذه الفترة لم أتعرف على كامل صفات زوجتي، حتى تفاجأت بصفاتها الغريبة عقب الزواج مباشرة.

يروي "وليد": زوجتي كانت تقوم بكل شيئ بسعادة لإتمام الزفاف بطريقة سريعة، "منذ الشهر الأول للزواج وجدت إنسانة أخرى صاحبة صفات غريبة، بعد غلق باب شقة الزوجية تتركني وتمكث بغرفة الأطفال حتى النوم" ولما سألتها قالتلي بخاف من "أوضة النوم".

وقال "الزوج": عندما واجهتها بحل مشكلة خوفها من غرفة النوم قالتلي: "برتاح أكتر في أوضة الأطفال وبحس فيها بأريحية، وحاولت حل تلك المشكلة وإقناعها بتبديل الأثاث ونقله لغرفة الأطفال لكنها رفضت ذلك.. ومع تكرارها للأمر اتخنقت من طريقتها وأطلعت أسرتها بتلك الأفعال.

ويضيف "وليد": ظلت زوجتي لعدة أشهر على نفس الحال، حاولت العودة لحياتي والتأقلم على المعيشة بمنزل أسرتي، لأني لا أريد استمرار المعيشة معها بعدما تظاهرت أمام أسرتي أني أكذب واختلق تلك الأفعال حتى أتزوج من أخرى، وحينما طالبتها بالطلاق رفضت.

وأكمل "وليد": ولم تكتفي بذلك لكن كانت تمنعني من الاقتراب منها: "بتنام في أوضه وأنا في أوضة"، حتى بدون أسباب تستدعي ذلك، ومع استمرار تلك الأمور لأشهر طويلة أخبرتها بأن تعود لأسرتها حتى تهدأ الأوضاع بيننا.. وتابع: "حاولت أرجعها ونعيش حياة جديدة بس أنا مش قادر وصفها ليها إني شخصية كاذبة ومريض الانفصام في الشخصية، وصممت على رفض طلب الطلاق.

واختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة عقب رفضها الطلاق، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 169 لسنة 2021، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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