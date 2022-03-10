"دفنته ومفاتيح قبره معايا".. لماذا تخلصت ربة منزل من زوجها بمساعدة عشيقها وابنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت قرية "ناهيا" بكرداسة، جريمة قتل راح ضحيتها عامل على يد زوجته بمساعدة عشيقها وابنها، والتخلص من جثمانه بمنطقة مقابر "أبو رواش" بمركز كرداسة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "صابر" على يد 3 من أقاربه بينهم زوجته "عبير" وابنه وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

زيجة المتهمة والضحية عمرها 17 سنة، رُزق خلالها الزوجان بـ 4 أطفال (3 بنين - بنت)، لكن إهمال "عبير" في الاعتناء بمظهرها ومنزلها وأبنائها دفع "صابر" إلى تطليقها.

عدة أشهر مرت ولاتزال "عبير" تقيم وحدها، حتى قررت الزواج من آخر تكمل معه حياتها ويتولى توفير طلباتها، ومع ذلك لم تستطع الزوجة نيل رضاء زوجها حيث قام بتطليقها هو الآخر بعد عام تقريبًا.

سنين عدة قضاها الطرفات دون أن يلتقيا إلى أن جمعتهما الصدفة سويًا منذ 6 أعوام؛ حينها قرر الطرفان العودة من جديد ولم الشمل بينهما حفاظًا على أطفالهما، حيث وصل أكبرهم إلى 16 عام.

عقب عودة الزوجة، جمعت الزوجة علاقة عاطفية تطورت إلى آثمة مع نجل شقيقة زوجها ويدعى "وليد"، 38 سنة، الذي خرج منذ 9 أشهر من السجن في قضية سرقة بالإكراه وشروع في قتل سائق مقطورة محملة بالحديد.

أثناء تلك العلاقة كانت الزوجة تشكي له سوء معاملة زوجها لها حتى اتفق الاثنان على التخلص منه وبيع المنزل وبدء حياة جديدة سويًا.

الفكر الشيطاني الذي تعمق فيه المتهمان قادهما إلى الاتفاق على دس الزوجة 8 أقراص مخدرة في كوب "تمر هندي" تعده لزوجها، وبالفعل هذا ما حدث، ثم عاجله ابن شقيقته بطعنة نافذة أسفل الصدر.

مباشرة قاما المتهمان بوضع الجثة في مرتبة قديمة ولفها بإحكام، ووضعوا الجثة في تروسيكل قيادة نجلها، وجرى نقلها إلى مقابر أبو رواش حيث جرى دفنها بالاتفاق مع عامل المقابر.

بعد تغيب الضحية لم يتردد أشقائه في تحرير محضر بتغيب شقيقهم بعدما باءت محاولات العثور عليه بالفشل، وبالفعل حضرت الشرطة إلى محل سكن الشخص المبلغ باختفائه لجمع المعلومات وسماع أقوال أفراد أسرته.

رجال المباحث بدورهم بدأوا يشكوا في أقوال الزوجة، بعدما علموا من الجيران والمقربين بوجود خلافات متكررة بينهم كانت سببا في انفصالهم منذ 6 سنوات، وبانتهاء رحلة البحث والتحري، كشفت أجهزة الأمن أن وراء اختفاء الأب زوجته وابنه وأحد أقاربهم، والذين قتلوه بالسم ودفنوه في مقابر أبو رواش.

عقب دفن الجثة بأسبوع استخرجت النيابة جثة العامل، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، فيما ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بقتل العامل ودفن جثته.

واعترف "وليد" المتهم بالاشتراك في الجريمة بحصوله على مبلغ 25 ألف من العقل المدبر "عبير"، منح 5 آلاف لعامل المقابر "كسرنا قبر جديد ودفنا الجثة.. وركبنا قفل"، فيما أكدت المتهمة الرئيسية "عبير" أن مفاتيح القبر لاتزال بحوزتها.

فيما قررت النيابة العامة في شمال الجيزة حبس الزوجة العامل ونجله وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الضحية ودفن جثمانه؛ لإبعاد الشك عنهم وعدم اكتشاف الجريمة.

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