"دبح أمه ودفنها في البيت 3 أيام".. تفاصيل ضبط شاب قتل والدته بالسلام (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أقدم شاب يدعى "بكار. م" على ذبح والدته ودفنها 3 أيام داخل منزلها بمنطقة السلام؛ لرفضها إعطائه المال لشراء المواد المخدرة، ما دفعه للتخلص من حياتها على الفور.

تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لأجهزة الأمن؛ مفاداها اختفاء سيدة مسنة في ظروف غامضة بمنطقة السلام، منذ قرابة الـ 3 أيام.

التحريات التي قامت بها الأجهزة المعنية، أشارت إلى اختفاء السيدة "دخلت العمارة ومفيش حد شافها بعد كده"، حتى دارت الشكوك حول ابنها الذي يتعاطى المواد المخدرة بشراهة.

بمناقشة الإبن وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جثة والدته المدفونة أسفل حائط بالشقة التي يقيمون بها في منطقة السلام.

أحد الجيران يدعى "أمير محمد"، أكد في بث مباشر لـ "الخليج 365"، أن الواقعة علم بها أهل المنطقة بقبيل الصدفة، حينما تجمعت بعض عربات قسم الشرطة أسفل العقار مسرح الجريمة، وفي مساء حضرت بعض سيارات الإسعاف، "في البداية كنا مفكرين في خناقة في العمارة.. بس عربيات الإسعاف لما وصلت عرفنا ان في جريمة حصلت".

ساعات قليلة مرت وطُلب من الجيران المساعدة، وحينما دخل البعض إلى الشقة تبين وجود جثة في حالة تعفن وتورم كامل "جثة كانت منفوخة وباين عليها أنها مقتوله من أكتر من 3 أيام" إضافة إلى رائحتها التي لم يتحملها أحد فغادر الجميع، وبعد دقائق تمكن رجال الإسعاف من حمل جثمان الضحية -يقول "أمير"-.

وحول المتهم؛ قال "أمير" لم تكن تربطني به أي علاقة نهائيًا، فمنذ قدومي للسكن بالمنطقة لم أشاهده أو التعرف عليه، أما الضحية فكنت أشاهدها بين الحين والآخر رفقة ابنتها؛ حيث كانت تذهب للعمل في منطقة قباء، "كنت عارفها شكليًا بس لما شفت جثتها لقيت الملامح متغيرة تمامًا".

عدد آخر من الجيران -تحفظوا على الظهور- أشاروا إلى أن المتهم كان عاطلًا، ويتناول المواد المخدرة بشكل مستمر، وكان دائم الخلاف مع والدته لطلبه الدائم أمولًا منها، حتى أن روايات مقتل الضحية اختلفت بين إقباله على جريمته لرفض والدته إعطائه أمولًا لشراء المواد المخدرة، في حين ذهب البعض إلى أنه كان يريد تلك الأموال للزواج من فتاة رغم أنه عاطلًا ويريد المجني عليها تحمل تكاليف الزواج.

وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم بذبح والدته ودفنها 3 أيام داخل منزلها بمنطقة السلام؛ بعد تلقي بلاغا باختفاء سيدة مسنة في ظروف غامضة، وبإجراء التحريات تبين اختفائها منذ 3 أيام.

وكشفت التحريات أن نجل المجني عليها المُبلغ باختفائها يدعى "ب. م"، في العقد الثاني من العمر، وتبين إدمانه للمواد المخدرة، وبمناقشته اعترف بقتل والدته بسبب خلاف ناتج عن تعاطيه للمواد المخدرة، حيث سدد عدة طعنات لها أسفرت عن وفاتها في الحال، وبعدما تأكده من وفاته قام بدفن جثتها أسفل حائط داخل المنزل.

وبمعاينة النيابة لمكان الحادث قررت استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.