بسبب خلافات أسرية.. الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة عن منزلها في بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بتغيب إحدى الفتيات بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من أحد الأشخاص بتغيب نجلته "طالبة" عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في الواقعة.

وتوصلت الجهود لمكان تواجد الفتاة بمحافظة دمياط، وبمناقشتها أقرت بتركها لمنزل أهليتها بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية دون اختطافها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.