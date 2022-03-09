العمرة.. ما الحالة التي يسترد فيها المعتمر قيمة الحجر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
كشفت غرفة شركات السياحة، عن الحالة التي يسترد فيها المعتمر قيمة الرحلة، عقب حجز وسداد قيمة برنامج العمرة خلال موسم 1443 هجرية.
وأوضحت الغرفة، أن رد قيمة رحلة العمرة إلى العميل تأتي في حال صدور قرار "مصري أو سعودي" بإيقاف رحلات العمرة لأي سبب، وذلك خلال 7 أيام حد أقصى، من تاريخ صدور القرار.
وأشارت إلى أنه يستثنى من الأموال المستردة للعميل، تذكرة الطيران وهامش ربح الشركة الواضح على بوابة العمرة والمصروفات الإدارية، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، بحسب الغرفة التي أوصت شركاتها السياحية بعدم إتمام عملية التحويل وحجز الخدمات للمعتمرين إلا قبل السفر بـ7 أيام؛ حفاظاً على أموالهم ومستحقات المعتمرين، وحتى تشملهم التغطية التأمينية المبرمة من الغرفة.
وكانت غرفة الشركات، وقعت عقدا مع شركة "الدلتا للتأمين"، وذلك للتأمين على المعتمرين التابعين للشركات السياحية، والذين تشملهم تلك التغطية بموجب إصدار الباركود التنظيمي للمعتمرين، في إطار بدء تنفيذ الرحلات من جانب الشركات المصرية.
ويتضمن التعاقد بعض الاشتراطات منها:
- التغطية التأمينية تشمل المعتمرين ضد أخطار الإصابة بمرض كورونا، قبل سفرهم إلى المملكة بحد أقصى 72 ساعة قبل تاريخ السفر.
- في حالة إصابة المعتمر بالفيروس قبل هذا الموعد ولن يستطيع السفر، تتوجه الشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، لإلغاء الباركود الصادر إلى المعتمر.
- تملء الشركة نموذج المطالبة المرفق على الورق الرسمي للشركة ويختم بخاتمها، على أن تدرج قيمة البرنامج بالنموذج المدرج على البوابة بدون تذكرة الطيران.
- إرفاق عدد من المستندات تشمل "صورة من نتيجة تحليل PCR وصورة من تأشيرة العمرة وصورة من تذكرة الطيران"
وتابعت الغرفة: وفي هذه الحالة يسترد المعتمر قيمة الرحلة كاملة المسجل على البوابة المصرية للعمرة، بدون تذكرة الطيران وهامش ربح الشركة الواضح علي البوابة والمصروفات الإدارية، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفي حالة وجود محارم مرافقين فإن قيم وحالات الاسترداد ستكون بالنسبة للمعتمر المحرم المصاب والمرافق 100% من قيمة الرحلة، أما المعتمر المحرم السليم فيسترد المعتمر فقط 50% من قيمة الرحلة.