العمرة.. ما الحالة التي يسترد فيها المعتمر قيمة الحجر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت غرفة شركات السياحة، عن الحالة التي يسترد فيها المعتمر قيمة الرحلة، عقب حجز وسداد قيمة برنامج العمرة خلال موسم 1443 هجرية.

وأوضحت الغرفة، أن رد قيمة رحلة العمرة إلى العميل تأتي في حال صدور قرار "مصري أو سعودي" بإيقاف رحلات العمرة لأي سبب، وذلك خلال 7 أيام حد أقصى، من تاريخ صدور القرار.

وأشارت إلى أنه يستثنى من الأموال المستردة للعميل، تذكرة الطيران وهامش ربح الشركة الواضح على بوابة العمرة والمصروفات الإدارية، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، بحسب الغرفة التي أوصت شركاتها السياحية بعدم إتمام عملية التحويل وحجز الخدمات للمعتمرين إلا قبل السفر بـ7 أيام؛ حفاظاً على أموالهم ومستحقات المعتمرين، وحتى تشملهم التغطية التأمينية المبرمة من الغرفة.

وكانت غرفة الشركات، وقعت عقدا مع شركة "الدلتا للتأمين"، وذلك للتأمين على المعتمرين التابعين للشركات السياحية، والذين تشملهم تلك التغطية بموجب إصدار الباركود التنظيمي للمعتمرين، في إطار بدء تنفيذ الرحلات من جانب الشركات المصرية.

ويتضمن التعاقد بعض الاشتراطات منها:

- التغطية التأمينية تشمل المعتمرين ضد أخطار الإصابة بمرض كورونا، قبل سفرهم إلى المملكة بحد أقصى 72 ساعة قبل تاريخ السفر.

- في حالة إصابة المعتمر بالفيروس قبل هذا الموعد ولن يستطيع السفر، تتوجه الشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، لإلغاء الباركود الصادر إلى المعتمر.

- تملء الشركة نموذج المطالبة المرفق على الورق الرسمي للشركة ويختم بخاتمها، على أن تدرج قيمة البرنامج بالنموذج المدرج على البوابة بدون تذكرة الطيران.

- إرفاق عدد من المستندات تشمل "صورة من نتيجة تحليل PCR وصورة من تأشيرة العمرة وصورة من تذكرة الطيران"

وتابعت الغرفة: وفي هذه الحالة يسترد المعتمر قيمة الرحلة كاملة المسجل على البوابة المصرية للعمرة، بدون تذكرة الطيران وهامش ربح الشركة الواضح علي البوابة والمصروفات الإدارية، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفي حالة وجود محارم مرافقين فإن قيم وحالات الاسترداد ستكون بالنسبة للمعتمر المحرم المصاب والمرافق 100% من قيمة الرحلة، أما المعتمر المحرم السليم فيسترد المعتمر فقط 50% من قيمة الرحلة.