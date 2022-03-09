"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر صحة المرأة بعد سن الأربعين الذي نظمته مستشفى الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تزامنا مع الاحتفالات بأعياد المرأة شاركت لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة فى مؤتمر بعنوان "صحة المرأة بعد سن الأربعين" الذى نظمته مستشفى الشرطة تحت رعاية قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وذلك بحضور أعضاء اللجنة المتخصصين الأستاذة الدكتورة شيرين غالب والأستاذة الدكتورة إيمان حسين أستاذ النساء فى القصر العينى وبحضور ممثلين عن جميع جامعات مصر والقوات المسلحة.

تضمن المؤتمر عرضًا لأحدث الأبحاث العلمية فى مجال أمراض النساء والتوليد والعقم والمناظير بمشاركة أطباء النساء والتوليد من مختلف العالم.

كما تم إطلاق مبادرة الاهتمام بصحة المرأة بعد سن الأربعين والخروج بورقة عمل وتوصيات.

وأشاد المشاركون بأهمية دور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ هذه الحملة ورحبت الجهات المشتركة بالتعاون مع المجلس وعلي رأسها قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنوفية ووزارة الصحة.