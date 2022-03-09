تحرك عاجل من وزارة البيئة بعد نشوب حريق بـ محمية سالوجا وغزال بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتواصل والتنسيق مع السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الذي شب مساء اليوم بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بأسوان.

وأوضحت وزيرة البيئة في بيان لها، الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من المحمية، وتم الدفع برجال الحماية المدنية وجارى أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن.

وأشارت فؤاد أن المحافظة قامت بالدفع بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالي، وتم نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة، مضيفةً أنه تم إخلاء كافة العاملين بإدارة المحمية بأسوان.

جدير بالذكر أن محمية سالوجا وغزال تعتبر إحدي المحميات الطبيعية في جنوب مصر بمدينة أسوان، ويوجد بها أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات البرية.