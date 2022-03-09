برلماني: البيان المصري السعودي وضع روشتة علاج للتحديات التي تواجه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن البيان المصري السعودي المشترك، وضع روشتة لعلاج التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة ولم يغفل أزمات الدول العربية كافة.

وأشاد عبدالنبي، بتركيز البيان على القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، مؤكدًا أن ذلك يعكس أن الشعب الفلسطيني دائمًا حاضر بقوة في مختلف مباحثات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن البيان يدعم الثوابت المصرية التي تحارب الإرهاب، و تدعم الأمن القومي السعودي، بالتأكيد على أنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونة تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

وثمن "عبد النبي" إعلان البيان المشترك المصري السعودي حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصًا في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وأكد النائب، أهمية الدور التاريخي للقاهرة والرياض تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية؛ خصوصًا أن هناك تطابقًا تامًّا بين وجهتَي نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً أكثر من رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعيش فترة ازدهار غير مسبوقة لاسيما أن الصادرات المصرية للسعودية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن العام الماضي، حيث أنها بلغت نحو 2 مليار دولار، وكذلك ارتفعت حجم الواردات خلال الفترة ذاتها بنحو 6.3 مليار دولار، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في زيادة ثقة المستورد السعودي في المنتج المصري.