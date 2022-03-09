"بدون تفويض".. ضبط 11 ألف كتاب تعليمي داخل مكتبة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مالك مكتبة بمنطقة الظاهر بالقاهرة؛ لقيامه ببيع وتخزين العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح وبدون فواتير شراء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح وبدون فواتير شراء وبدون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (11250) نسخة كتاب دراسي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسؤول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.