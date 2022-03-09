الأمن يضبط المتهم بذبح والدته بسبب المخدرات في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم بذبح والدته ودفنها 3 أيام داخل منزلها بمنطقة السلام؛ لرفضها إعطائه المال لشراء المخدرات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بالقاهرة، بلاغا باختفاء سيدة مسنة في ظروف غامضة بمنطقة السلام، وبإجراء التحريات تبين اختفائها منذ 3 أيام.

وكشفت التحريات أن نجل السيدة المُبلغ باختفائها يدعى "ب.م"، في العقد الثاني من العمر، وتبين إدمانه للمواد المخدرة، وبمناقشته اعترف بقتل والدته بسبب خلاف ناتج عن تعاطيه للمواد المخدرة، حيث سدد عدة طعنات لها أسفرت عن وفاتها في الحال، وبعدما تأكده من وفاته قام بدفن جثتها أسفل حائط داخل المنزل.

وبمعاينة النيابة لمكان الحادث قررت استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.