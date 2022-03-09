مصرع شخصين بحادث تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام دير الميمون نطاق محافظة الجيزة.

مباشرة تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

واستقبل مستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة "محمود عامر عبدالفتاح" 35 سنة، مقيم مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، محمود رمضان رياض 37 سنة، مقيم مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، جثث هامدة وتم إيداعهما مشرحة المستشفى.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من التعليمات الإرشادية لقائدي المركبات لاتباعها، لتفادي حوادث الطرق المتكررة.