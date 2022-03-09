الداخلية: إصابة عنصر شديد الخطورة في مداهمة أمنية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، إصابة عنصر إجرامي شديد الخطورة إثر مداهمة أمنية بسوهاج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن جهود البحث الجنائي تمكنت من تحديد مكان اختباء (عنصر جنائي شديد الخطورة الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سلاح ومخدرات".

وأكدت الوزارة في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات؛ أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن إصابة العنصر المذكور بطلق ناري بالبطن، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما ضُبط بصحبته (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية).

وتابعت الوزارة؛ عُثر بحوزة المتهمين على (بندقية آلية - بندقية خرطوش– كمية من الطلقات لذات العيار– 2 خزينة آلية– كمية من المواد المخدرة "هيروين، شابو"- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).