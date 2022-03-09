وزير التموين: تعاون مع التجار لطرح الأرز بأقل من 10 جنيها للكيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور على الميصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الارتفاعات التى شهدتها أسعار القمح مؤخرا غير مسبوقة، نتيجة أن دولتي روسيا وأوكرانيا تستحوذان على 32%من إنتاج القمح بالعالم، وبالمثل أسعار زيت عباد الشمس والتي تستحوذ أوكرانيا وحدها على 30% من التصدير بالعالم.

وأوضح المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - أن الدولة تتحمل ارتفاع أسعارالخبز المدعم بنسبة 100%، والزيت بنحو 75% بسبب وجود احتياطات لدينا.

وأضاف أنه يوجد شبه اكتفاء ذاتي من السكر، حيث أن نحو 87%من الاستهلاك يتم إنتاجه محليا، فضلا عن أنه قبل الارتفاعات تم استيراد حوالي 100 ألف طن خام من السكر، مؤكدا أن السكر مؤمن ولا يوجد به أي احتمالات للزيادات.

وبين وزير التموين أن الأرز يوجد به اكتفاء ذاتي، ولكن لارتفاع سعر الشعير ستحاول الدولة أن توفر كافة الكميات المطلوبة خلال شهر رمضان من الأرز، منوها بأن الدولة تتعاون مع التجار لعرضه بأقل منه 10 جنيهات.

وأشار إلى أن معرض "أهلا رمضان" في المحافظات سيبدأ اعتبارا من 15 مارس الجاري بجانب منافذ "جمعيتي" والجمعيات الاستهلاكية وسلاسل سيعرضوا السلع بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساحة محصول القمح زاد أكثر من 400 ألف فدان خلال العام الجاري، أصبح أكثر من 3.6 مليون فدان نتيجة مشروعات التوسع الأفقي والتى تنفق عليها الدولة المليارات لتحقق قدرا من الأمن الغذائي للمواطن.

وأشار إلى أنه فى المرحلة القادمة سيتم التوسع لزراعة أكثر من مليون ونصف المليون فدان، وسيكون نسبة كبيرة منها للمحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أن الدولة بذلت الجهود في استباط الأصناف الجيدة من المحاصيل ما يعكس وجود جودة في المحاصيل الإنتاجية.

وتوقع أن يزيد حصاد محصول القمح إلى 4.2 مليون طن خلال الموسم الذى سيبدأ فى منتصف ابريل المقبل، مشيرا إلى استهداف زيادة المحصول إلى 5.5 مليون طن عن طريق الحوافز التى سيتم وضعها وإعلانها خلال أيام.