مع أبناء وزوجات الأبطال.. أعضاء "التنسيقية" يحيون ذكرى "يوم الشهيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحيا عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم، ذكرى يوم الشهيد مع أبناء وأرامل عدد من شهداء الواجب.

وشارك أعضاء التنسيقية، طابور الصباح مع أبناء الشهيد عادل عبدالحميد بمدرسة الملك فهد التجريبية للغات في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: أحمد حسبو وعمرو عبدالباقي وحسن ضوة، بالإضافة إلى النائبة إيمان الألفي، زوجة الشهيد عادل عبدالحميد.

كما شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، صباح اليوم، في طابور الصباح مع أبناء الشهيد أحمد شحاتة، بمدرسة بيرلز بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، نور الشيخ، أحمد يحيى، والنائبة رحاب عبدالغني، زوجة الشهيد.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام.