التموين: توريد 4.4 مليون طن قصب سكر حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 476ر4 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 465 ألفًا و555 طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏الدكتور علي المصيلحي، في بيان له، الأربعاء، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجاري لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها بالموسم الماضي.

يُذكر أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال الموسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.