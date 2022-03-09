أبرزها تابوت نجم عنخ الذهبى.. السياحة: لقاءات "مصرية أمريكية" لبحث استرداد الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المستشار أحمد ماهر المستشار القانوني للوزارة، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، سافرا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بدعوة من الجانب الأمريكي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال استرداد الآثار المهربة بالطرق غير الشرعية.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من إهتمام بالغ للحفاظ على آثارها وتراثها وتاريخها الحضاري.

وأوضح عبد الجواد، أنه خلال الزيارة تم عقد عدد من اللقاءات والمباحثات، مع الجهات المعنية بالولايات الأمريكية، ومنها ممثلو كل من إدارة الأمن الداخلي (Homeland Security)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والتي جاءت لتؤكد على الدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج بطريقة غير شرعية.

وأضاف، أن الاجتماعات التى تم عقدها، استهدفت دفع مجالات التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي، وكيفية إيجاد آلية ملائمة للتنسيق بين البلدين في مجال استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات بشأن ملف استرداد الآثار.

وأعرب الجانب الأمريكي خلال الاجتماعات عن امتنانه لتلبية الدعوة، وبالغ تقديره بالجهود التى تقدمها مصر بشأن هذا الملف، ومساعيها الدائمة لتجريم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية بالخارج، وجدد تأكيده على أهمية هذا التعاون ودوره في إحراز تقدم بشأن استرداد الآثار المهربة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر نجحت في إعادة 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية عام ٢٠٢١ بعد تضافر الجهود بين الجانبين.

ومن أهم القطع التي تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية تابوت الكاهن نجم عنخ الذهبى.