الحماية المدنية تنقذ سكان شقة بإمبابة من النيران

تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة سكنية، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران دون خسائر في الأرواح، ومنعت امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق شبَّ في شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة دون إصابات.

محمد يوسف

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