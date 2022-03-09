الحماية المدنية تنقذ سكان شقة بإمبابة من النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق شبَّ في شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع الإمام الغزالي أمام صيدلية.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة سكنية، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران دون خسائر في الأرواح، ومنعت امتدادها إلى الوحدات المجاورة.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.