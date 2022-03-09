تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بحلوان" لـ 27 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لجلسة 27 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين، وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

جاءت أحداث القضية على أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمهم بالقتل والخطف والتعذيب لأحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.