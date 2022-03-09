السيطرة على حريق بمصنع مراتب بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا اندلع في مصنع للمراتب بمركز البدرشين جنوب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بطريق المريوطية قرية سقارة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع الأمريكية للمراتب أمام كوبري أبو يوسف، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.