لمنع الاحتكار والاستغلال.. الداخلية تضبط 275 طن دقيق وسلع تموينية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1370 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وبإعداد حملات لرصد أماكن الحجب مراكز البيع بأزيد من السعر الرسمي والمتداول بالأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة عليها لحماية جمهور المستهلكين جاء أبرز تلك القضايا ضبط 11 قضية بإجمالي مضبوطات 275,550 طن كان أبرزها ضبط قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1402 جوال بلدي مدعم استخراج 82% زنة 50 كيلو جرام للجوال بإجمالي وزن 70,1 طن دقيق مدعم 82%.. بالفحص تبين حمل قائد السيارة المضبوط فاتورة مثبت بها كمية 140 شكارة دقيق 82% وزن الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي كمية 7 طن خلافاً للحقيقة).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 77 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 35 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 21,52 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة القاهرة، وبحوزته 14 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 طن سلع غذائية "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط 3,45 طن مقطعات "دواجن – دواجن كاملة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وضبطت الأجهزة الأمنية 2,5 طن أسماك مدخنة "رئجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وضبط 60 طن "عسل أسود" معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة "العسل الأسود" بمحافظة البحيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة، وبحوزته 3,05 طن "سكر – مكرونة تمويني مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداولهما خارج منظومة الدعم للإتجار بها في السوق السوداء أرباح غير مشروعة، وضبط 543 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة، 16000 قرص أدوية خاصة بعلاج الغدة – الضغط – المضادات الحيوية مهربة جمركياً وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسئولة عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وفي إطار خطة عمل الإدارة لمتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للأدوية المخدرة والمهربة جمركياً ومجهولة المصدر، أمكن ضبط مندوب مبيعات إحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية مستخدماً هاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط بحوزته 1394 عبوة قطرة عين بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعرضها للبيع بأزيد من السعر الرسمي "بقصد ترويجها على متعاطي المواد المخدرة لخلطها بالعقاقير المخدرة، وضبط 10 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.