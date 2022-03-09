حالة وفاة و5 مصابين في انقلاب سيارة نقل أعلى الدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرون في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه.

دفع اللواء محمد نصر لبنة مدير المرور بالخدمات الأمنية وتبين بالفحص والمعاينة انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.