الحماية المدنية تنقذ مرضى مستشفى لعلاج شلل الأطفال بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق داخل مستشفى لعلاج مرضى شلل الأطفال بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بـ 26 شارع نصوح باشا من طلعت حرب كورنيش إمبابة. دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال. تبين بالفحص نشوب حريق داخل مبنى مهجور تحت الإنشاء بمستشفى شلل الأطفال، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران دون خسائر في الأرواح. جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012