حالتا وفاة و3 مصابين في حريق شقة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز كرداسة بالجيزة، حريقا أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين نقلوا إلى المستشفى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالطريق الأبيض.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مأمور مركز كرداسة.

تبين بالفحص نشوب حريق بالمنزل رقم 11 بشارع فتحي التهامي، ما أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى الأمل لتلقي العلاج اللازم.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.