مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 أخرون في حادث مروع بطريق الكريمات، بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أمام قرية بني صالح طريق 21 بمركز أطفيح اتجاه الكريمات.

دفع اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي.

تم رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.