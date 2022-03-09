أخبار مصر

الوداد المغربي يصل القاهرة لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاربعاء ، بعثة فريق الوداد المغربي ، قادمة من كازابلانكا على طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الزمالك ، الجمعة المقبل ، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بتسهيل كافة إجراءات وصول بعثة فريق الوداد المغربي ، عقب وصولها من كازابلانكا، من مبني الركاب رقم 2 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق استعدادا لمباراة الوداد.

وبدأ فيريرا مهام عمله امس الثلاثاء، بالتواجد في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لقيادة المران، برفقة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المساعد و أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على تقديم لاعبي الفريق للمدير الفني.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا