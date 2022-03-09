وزير المالية: الموازنة العامة للدولة قادرة على تحمل الصدمات.. وكل احتياجاتنا متوافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الموازنة العامة للدولة قادرة على تحمل الصدمات زي ما عملنا في أزمة كورونا..

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، أنه في مارس الماضي الرئيس طالبني بزيادة الاحتياطي 50% ليكون 170 مليار دولار؛ بند القمح هيزيد 15% بسبب الأزمة، وكل احتياجاتنا متوافرة.

وتابع وزير المالية: موازنة الدولة قادرة، ولدينا مرونة في ذلك؛ حققنا معدلات نمو فاقت كل التوقعات.

وكان رئيس الوزراء قال خلال المؤتمر إن مصر تتأثر بالأزمة زي باقي دول العالم؛ لأن 35% من التضخم في مصر مستورد من الخارج، الحكومة مدركة الشكوى اللي بيتكلم فيها الناس بسبب الغلاء، من أول لحظة ومن قبلها.. كنا كدولة بنشتغل على مدار الساعة لنمتص تأثير التضخم.