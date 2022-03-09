وزير الزراعة: ضخ سلع ومواد غذائية في منافذ الوزارة بأسعار مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر أصبح بها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض والألبان، ووصلنا إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الأسماك.

وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، أن منافذ وزارة الزراعة بها كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة جدًّا.

وأكد وزير الزراعة أن مساحة زراعة القمح زادت أكثر من 400 ألف فدان نتيجة التوسع الأفقي في المشروعات الزراعية، ونخطط لزيادة الأراضي الزراعية إلى أكثر من 3.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.