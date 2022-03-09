وزير المالية: زيادة في بند القمح 15 مليار جنيه.. لكننا قادرون على إدارة الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد معيط المالية، وزير المالية، إن الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها مثلما تعاملت من أزمات سابقة.

وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، أنه في مارس العام الماضي، أثناء إعداد الموازنة، وضعنا احتياطي بالموازنة 100 إلى 110 مليارات جنيه، ولكن بناء على تكليفات رئيس الجمهورية تم زيادة الاحتياطي من الموازنة إلى 170 مليار جنيه .

وأضاف وزير المالية أن سعر القمح كان يبلغ 250 دولارًا للطن، وبسبب الأزمة الأوكرانية تخطى الـ400 دولار للطن، مؤكدًا أنه ستكون هناك زيادة في بند القمح بنحو 15 مليار جنيه، لكن الاحتياطات متوفرة.

أكد معيط بالنسبة إلى البترول أنه يتم التعاون مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الدولة المصرية، ولدينا الاحتياطات، منوهًا بأن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف، زي ما تعاملت مع كورونا، وشهد العالم لمصر، وكانت ضمن قلائل من دول العالم التي تنمو بمعدلات إيجابية.

وأكد الوزير أن المالية تؤدي أداء جيدًا، ومعدلات النمو فاقت كل التوقعات وسنحقق معدلات تتعدى 6%، وبعد مرور 8 شهر، ما زلنا نسير ونحقق نتائج إيجابية، في تخفيض الدين والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي، وقادرون على إدارة الأزمة، والاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا.