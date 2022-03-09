بقيمة 3 مليون جنيه.. ضبط 320 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالغربية والإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بنطاق محافظاتي "الغربية – والإسماعيلية " بقصد الترويج والإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع متخذين من دوائر مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية- مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن "الغربية- الإسماعيلية" تم استهدافهم بمحل إقامتهم على منها ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة طنطا.. وبحوزتهما عدد 40 لفافة لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- سيارة - مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة.

وفي مديرية أمن الإسماعيلية، ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال استقلالهما سيارة في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي –2 هاتف محمول.

وضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزته عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.000.000 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.