القبض على عاطل سرق مبلغ مالي من شركة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف غموض سرقة مبلغ مالي من داخل شركة استيراد وتصدير بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة استيراد وتصدير - كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المكتب الخاص به بالشركة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.