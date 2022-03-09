سقوط "نصاب فيسبوك" زعم توفير فرص عمل لراغبي السفر في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لارتكابه وقائع نصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات عدد من بلاغات المواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع "مجهول" بالنصب عليهم من خلال انتهاجه أسلوباً إجرامياً من خلال إعلانات وهميه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتطبيق المحادثات "واتس آب" تتضمن قدرته على توفير فرص عمل بالخارج، مما مكنه من استدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصيل منهم على مبالغ ماليه نظير إنهاء إجراءات سفرهم.. وقد بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 4 وقائع.

باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث.. توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها، بمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي الحاسم لجرائم النصب عبر شبكة الإنترنت.