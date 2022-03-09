الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سيدة بطلق ناري بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية بعيار ناري، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة

تلقي مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبالها يفيد جثة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز، وبها عيار ناري بالصدر، وإتهام والده 4 عناصر جنائية – مطلوب التنفيذ عليهم في العديد من القضايا - جميعهم مقيمين بدائرة المركز بإطلاق عيار ناري تجاه نجله من سلاح كان بحوزة أحدهم فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية إلى وجود خلافات مالية بينهم وأن أحد المتهمين هو محدث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية - 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدري البانجو والهيروين – مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.